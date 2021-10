Porto di Trieste: Polizia in tenuta antisommossa con idranti allontana i manifestanti: VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) VIDEO ANSA.ITAlcuni mezzi della Polizia sono arrivati questa mattina al presidio davanti al Varco 4 dall’interno del Porto di Trieste. I manifestanti li stavano aspettando seduti dall’altro lato seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti in tenuta antisommossa, un funzionario ha più volte invitato i manifestanti a disperdersi poi sono stati azionati gli idranti. ore 9.00 La Polizia ha nuovamente azionato gli idranti nel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi avanzano lentamente e guadagnano metro su metro. ore 9.30 La Polizia in prossimità del Varco ha costituito ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021)ANSA.ITAlcuni mezzi dellasono arrivati questa mattina al presidio davanti al Varco 4 dall’interno deldi. Ili stavano aspettando seduti dall’altro lato seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti in, un funzionario ha più volte invitato ia disperdersi poi sono stati azionati gli. ore 9.00 Laha nuovamente azionato glinel tentativo di scoraggiare idal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi avanzano lentamente e guadagnano metro su metro. ore 9.30 Lain prossimità del Varco ha costituito ...

