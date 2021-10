Porsche - 10 mila euro di "incentivi" per la Taycan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le elettriche di lusso non rientrano negli incentivi governativi (appena rifinanziati), per i quali è fissato un limite massimo di spesa di 50 mila euro più Iva. Il che ha senso: l'ecobonus è pensato per favorire l'acquisto di veicoli green per chi non può permettersi di spendere cifre molto elevate. La Porsche, però, ha pensato comunque a delle agevolazioni da riservare alle clientela e per questo ha deciso di replicare il bonus statale riservato alle Ev: in Italia, infatti, la Casa tedesca ha varato una nuova iniziativa che prevede almeno 10 mila euro di vantaggi in caso di rottamazione di una vettura con motore a combustione interna. Una promozione per convincere più clienti ad acquistare una Taycan, ma pure un contributo (seppur piccolo, viste le immatricolazioni ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le elettriche di lusso non rientrano negligovernativi (appena rifinanziati), per i quali è fissato un limite massimo di spesa di 50più Iva. Il che ha senso: l'ecobonus è pensato per favorire l'acquisto di veicoli green per chi non può permettersi di spendere cifre molto elevate. La, però, ha pensato comunque a delle agevolazioni da riservare alle clientela e per questo ha deciso di replicare il bonus statale riservato alle Ev: in Italia, infatti, la Casa tedesca ha varato una nuova iniziativa che prevede almeno 10di vantaggi in caso di rottamazione di una vettura con motore a combustione interna. Una promozione per convincere più clienti ad acquistare una, ma pure un contributo (seppur piccolo, viste le immatricolazioni ...

