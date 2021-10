Pioli “Porto step da superare, Ibra non partirà titolare” (Di lunedì 18 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Affrontiamo un avversario solido, compatto, con giocatori offensivi veloci. Sarà una partita che presenterà difficoltà tipiche dei match di alto livello”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto. “Abbiamo studiato bene il Porto e preparato la nostra strategia, sperando che dia i frutti – ha spiegato il mister rossonero in conferenza stampa – Ibra titolare? Sta meglio, ma sabato ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbia tanto di più nelle gambe. Bennacer? Sta bene, è tornato in buone condizioni ed è pronto per giocare domani”. “Manca tanto per tornare grandi, ma siamo sulla strada giusta – ha proseguito l’ex mister di Fiorentina, Lazio e Inter – Ci sono ancora tanti step ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Affrontiamo un avversario solido, compatto, con giocatori offensivi veloci. Sarà una partita che presenterà difficoltà tipiche dei match di alto livello”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. “Abbiamo studiato bene ile preparato la nostra strategia, sperando che dia i frutti – ha spiegato il mister rossonero in conferenza stampa –? Sta meglio, ma sabato ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbia tanto di più nelle gambe. Bennacer? Sta bene, è tornato in buone condizioni ed è pronto per giocare domani”. “Manca tanto per tornare grandi, ma siamo sulla strada giusta – ha proseguito l’ex mister di Fiorentina, Lazio e Inter – Ci sono ancora tanti...

