Piero Chiambretti: "Non miglioravo. Poi mia madre ha rinunciato alla vita per donarmela una seconda volta" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il ventuno marzo 2020, all’ospedale San Mauriziano di Torino, perse la vita Felicita Chiambretti, madre del conduttore Piero. Entrambi si trovavano lì ricoverati per le complicanze dovute al virus covid-19. Con il Corriere della sera, Chiambretti ricorda quei momenti: “Erano le 4 del pomeriggio, ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me, per l’ultimo giro di valzer, nella stanza dove sono ricoverato come lei per il Covid. Ricordo che mamma arriva, come in un sogno. Mi addormento serenamente e a un certo punto entra Chiara, l’infermiera, che le mette due dita vicino alla carotide e ne accerta la morte. Mi riaddormento, mamma viene portata via. Poi mi sveglio alle 4 di mattina per i primi esami e accade il miracoloso: i miei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il ventuno marzo 2020, all’ospedale San Mauriziano di Torino, perse laFelicitadel conduttore. Entrambi si trovavano lì ricoverati per le complicanze dovute al virus covid-19. Con il Corriere della sera,ricorda quei momenti: “Erano le 4 del pomeriggio, ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me, per l’ultimo giro di valzer, nella stanza dove sono ricoverato come lei per il Covid. Ricordo che mamma arriva, come in un sogno. Mi addormento serenamente e a un certo punto entra Chiara, l’infermiera, che le mette due dita vicinocarotide e ne accerta la morte. Mi riaddormento, mamma viene portata via. Poi mi sveglio alle 4 di mattina per i primi esami e accade il miracoloso: i miei ...

