Piero Chiambretti: “Accadde il miracoloso. Dopo la morte di lei i miei valori iniziarono a migliorare…”. Il conduttore racconta sua madre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il suo libro (Chiambretti, autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita) lo ha dedicato alla mamma, Felicita, fedele ‘critica’ della sua tv: “Sempre, era la migliore telespettatrice e la più grande critica. Quello che le è piaciuto di più è stato Il laureato. Quando mi sentivo insicuro mi rincuorava, ma aveva anche il suo modo per scuotermi: mi diceva “Sei uno stupido!” e a volte “Pagliaccio!”, un’esclamazione forte: sapeva prendersi e prendermi in giro”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Piero Chiambretti ricorda la sua amata mamma, morta di Covid: “Erano le 4 del pomeriggio (del 21 marzo 2020, ndr), ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me, per l’ultimo giro di valzer, nella stanza dove sono ricoverato come lei per il Covid. Ricordo che mamma arriva, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il suo libro (, autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita) lo ha dedicato alla mamma, Felicita, fedele ‘critica’ della sua tv: “Sempre, era la migliore telespettatrice e la più grande critica. Quello che le è piaciuto di più è stato Il laureato. Quando mi sentivo insicuro mi rincuorava, ma aveva anche il suo modo per scuotermi: mi diceva “Sei uno stupido!” e a volte “Pagliaccio!”, un’esclamazione forte: sapeva prendersi e prendermi in giro”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ricorda la sua amata mamma, morta di Covid: “Erano le 4 del pomeriggio (del 21 marzo 2020, ndr), ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me, per l’ultimo giro di valzer, nella stanza dove sono ricoverato come lei per il Covid. Ricordo che mamma arriva, ...

Advertising

MatteoMarchini5 : Piero Chiambretti: “Accadde il miracoloso. Dopo la morte di lei i miei valori iniziarono a migliorare…”. Il condutt… - FQMagazineit : Piero Chiambretti: “Accadde il miracoloso. Dopo la morte di lei i miei valori iniziarono a migliorare…”. Il condutt… - BaritaliaNews : Piero Chiambretti a sorpresa svela: “Fiorello è stato …” - giuseppedeiaco : “…xchè l’Italia, a differenza dell’America, non ha personaggi così generosi da andare a un talk show per fare solo… - IzzoEdo : RT @HuffPostItalia: Piero Chiambretti: 'Non miglioravo. Poi mia madre ha rinunciato alla vita per donarmela una seconda volta' https://t.co… -