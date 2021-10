Pete Buttgieg | ministro dei trasporti Usa | adotta due gemelli col marito Sarcasmo di tv e

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Da metà agosto per alcune settimane ildei trasport iButtigieg non si è fatto vedere in ufficio ma solo ora si è scoperto il perchè: dopo averto due, Joseph August e ...

'I neonati? Bellissimi, ma accudirli è un lavoro' 'Avere la flessibilità di occuparci dei nostri neonati è bellissimo, ma posso assicurarvi che è stato certamente un lavoro'. La notizia ...
"Nel piano del presidente per le infrastrutture ci sono 17 miliardi di dollari solo per i porti e dobbiamo affrontare le questioni di lungo termine che ci hanno resi vulnerabili", ha ricordato il segr ...
Il ministro dei Trasporti accusato dai conservatori di essersi preso un congedo mentre la catena logistica globale, e americana, è collassata per la pandemia. «Sta capendo come si allatta al seno», ha ...