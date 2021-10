Perché Ryan Reynolds ha deciso di prendersi un periodo sabbatico dal cinema

Leggi su diredonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021)si prende una pausa dal. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore con un post su Instagram, pubblicato dopo la fine delle riprese di Spirited. Sembrerebbe trattarsi di un breve, in cui concedersi un po’ di tempo per sé e per la sua famiglia, dopo le fatiche del 2020 e del 2021. “È finita per me con Spirited. Non sono sicuro di essere stato pronto a dire sì ad un film così impegnativo anche tre anni fa“, ha scritto infatti sui social. L’attore è stato infatti impegnato sul set di un film natalizio, una versione in chiave musical del celeberrimo Canto di Natale di Charles Dickens, in cuiinterpreta un giovane alter-ego di Scrooge. Al suo fianco Will Ferrell, nei panni del Fantasma del Natale Presente, e Octavia Spencer nel ruolo della ...