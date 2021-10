Perché Insigne sbaglia i rigori: ce lo svela il guru della scuola norvegese (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nessuna polemica, nessun tentativo di destabilizzare un ambiente, Dio me ne scansi e liberi! Tutti conoscono la mia patologica passione per i colori azzurri e se, scaramanticamente, il silenzio ci portasse dritti verso il traguardo innominabile state certi che il prossimo post sul mio Napoli, e qualcuno sarebbe anche felice, lo rivedreste direttamente a maggio. Ma analizzare, forse Perché influenzato dal mio percorso professionale, un fenomeno con gli occhi di uno studioso della materia può semplicemente aprire lo spazio per un confronto diverso. Il dato è inconfutabile: Insigne sbaglia troppi rigori. 3 errori su 5 (60%) questo anno e 9 su 41 complessivi (22%) anche in momenti decisivi. E non solo nel Napoli: sarà un caso che Mancini, nella semifinale e finale degli ultimi Europei di calcio, non lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nessuna polemica, nessun tentativo di destabilizzare un ambiente, Dio me ne scansi e liberi! Tutti conoscono la mia patologica passione per i colori azzurri e se, scaramanticamente, il silenzio ci portasse dritti verso il traguardo innominabile state certi che il prossimo post sul mio Napoli, e qualcuno sarebbe anche felice, lo rivedreste direttamente a maggio. Ma analizzare, forseinfluenzato dal mio percorso professionale, un fenomeno con gli occhi di uno studiosomateria può semplicemente aprire lo spazio per un confronto diverso. Il dato è inconfutabile:troppi. 3 errori su 5 (60%) questo anno e 9 su 41 complessivi (22%) anche in momenti decisivi. E non solo nel Napoli: sarà un caso che Mancini, nella semifinale e finale degli ultimi Europei di calcio, non lo ha ...

