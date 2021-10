Perché il risultato elettorale rafforza il governo Draghi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Il governo va avanti", Perché "l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale", ma quello "negoziato con la Commissione europea per il Pnrr e per le raccomandazioni che sono state date dalla Commissione all'Italia". Da Palazzo Chigi non trapela nessun commento alla tornata elettorale delle amministrative che segna una netta vittoria del centrosinistra, ma le parole che Mario Draghi ha pronunciato due settimane fa dalla Slovenia, nel clou della polemica sollevata da Matteo Salvini sulla riforma del catasto, possono sintetizzare la ricaduta del voto sul cammino dell'esecutivo. Il ridimensionamento del centrodestra, sia dal lato dell'opposizione di Giorgia Meloni, che dal fronte interno, ovvero la Lega di Salvini, toglie argomenti alle forze politiche e alle ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Ilva avanti","l'azione delnon può seguire il calendario", ma quello "negoziato con la Commissione europea per il Pnrr e per le raccomandazioni che sono state date dalla Commissione all'Italia". Da Palazzo Chigi non trapela nessun commento alla tornatadelle amministrative che segna una netta vittoria del centrosinistra, ma le parole che Marioha pronunciato due settimane fa dalla Slovenia, nel clou della polemica sollevata da Matteo Salvini sulla riforma del catasto, possono sintetizzare la ricaduta del voto sul cammino dell'esecutivo. Il ridimensionamento del centrodestra, sia dal lato dell'opposizione di Giorgia Meloni, che dal fronte interno, ovvero la Lega di Salvini, toglie argomenti alle forze politiche e alle ...

