Perché è finito il matrimonio tra Pago e Miriana Trevisan: “È stato un amore importante” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pago ha partecipato alla passata edizione del “Grande Fratello Vip” e lì si è riavvicinato con l’allora fidanzata Serena Enardu. Tra i due, però, non è andata bene e si sono nuovamente separati. I fan del cantante, dalla sua rottura con la Enardu, sperano in un ritorno di fiamma con l’ex moglie. Pacifico Settembre, in arte Pago, ha avuto una bellissima storia d’amore con l’attrice e showgirl Miriana Trevisan. I due si sono sposati ben due volte e dal loro amore è nato un figlio: Nicola. Insieme erano una splendida coppia, ma qualcosa è andata storta e hanno scelto di separarsi. L’affetto e la stima reciproca, però, gli ha consentito di crescere insieme il figlio e di esserci l’uno per l’altra nei momenti più difficili, come quando l’attrice è entrata nella Casa del “Grande Fratello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha partecipato alla passata edizione del “Grande Fratello Vip” e lì si è riavvicinato con l’allora fidanzata Serena Enardu. Tra i due, però, non è andata bene e si sono nuovamente separati. I fan del cantante, dalla sua rottura con la Enardu, sperano in un ritorno di fiamma con l’ex moglie. Pacifico Settembre, in arte, ha avuto una bellissima storia d’con l’attrice e showgirl. I due si sono sposati ben due volte e dal loroè nato un figlio: Nicola. Insieme erano una splendida coppia, ma qualcosa è andata storta e hanno scelto di separarsi. L’affetto e la stima reciproca, però, gli ha consentito di crescere insieme il figlio e di esserci l’uno per l’altra nei momenti più difficili, come quando l’attrice è entrata nella Casa del “Grande Fratello ...

Advertising

dantegiumanini : @Veleno67369838 E lo sai perché ? Perché ha perso la Guerra . La Germania ha dovuto pagare la Francia cedendo l’Als… - Fusillide : RT @massimo4951: Sono triste perché sono finito in canile, sono una rinuncia di proprietà, non mi capacito di questa nuova situazione mi ch… - TheWalr02066802 : @FabRavezzani È un errore che ha finito per favorire la Juve, può capitare. Non venitemi però a parlare di fallo di… - arabafenice35 : RT @massimo4951: Sono triste perché sono finito in canile, sono una rinuncia di proprietà, non mi capacito di questa nuova situazione mi ch… - DorinnePrince : @realDonadelLuca Onestamente, vi sentireste in buone mani se al posto dei portuali ci fossero dei terroristi? E' no… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché finito Chico Forti, chi è e perché è in carcere?/ Ergastolo in Usa: "presto in Italia", ma? ... Ron DeSantis , ha accolto con riserva l'istanza di Chico di potersi avvalere dei benefici previsti dalla Cedu ed essere quindi trasferito in un carcere italiano dove avrebbe finito di scontare la ...

Lega - Fdi - Fi, dopo i ballottaggi clima da resa dei conti: sovranisti sotto accusa, nodi Colle e No vax ... finito per essere 'regalato' - ragionano gli azzurri al centrosinistra. Di non aver capito che l'... Ma al di là dei nomi, il problema dei problemi è come far capire all'elettorato perché i tre partiti ...

Frosinone, Appropriazione indebita: Fabrizio Pignalberi assolto ciociariaoggi.it ... Ron DeSantis , ha accolto con riserva l'istanza di Chico di potersi avvalere dei benefici previsti dalla Cedu ed essere quindi trasferito in un carcere italiano dove avrebbedi scontare la ......per essere 'regalato' - ragionano gli azzurri al centrosinistra. Di non aver capito che l'... Ma al di là dei nomi, il problema dei problemi è come far capire all'elettoratoi tre partiti ...