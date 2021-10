“Per me è tutto”. Piero Chiambretti, papà innamorato della figlia Margherita. Chi è la mamma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo scorso 28 settembre è uscito il libro Chiambretti – Autobiografia autorizzata da mia figlia Margherita, un libro che in pochi si sarebbero aspettati da Piero Chiambretti e che sta riscuotendo grande successo. Per la copertina ha scelto uno splendido scatto della sua unica, piccola, erede che è venuta alla luce nel 2011 dalla lunga storia con Federica Laviosa. Lo storico volto televisivo è stato legato alla storica compagna, Federica Laviosa, per oltre dieci anni. La coppia si è poi separata intorno al 2016 e Piero Chiambretti non ha mai parlato molto della madre di sua figlia, probabilmente è una amante della riservatezza. Fatto sta che oggi lui e la sua bambina sono una cosa sola e, inoltre, si ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo scorso 28 settembre è uscito il libro– Autobiografia autorizzata da mia, un libro che in pochi si sarebbero aspettati dae che sta riscuotendo grande successo. Per la copertina ha scelto uno splendido scattosua unica, piccola, erede che è venuta alla luce nel 2011 dalla lunga storia con Federica Laviosa. Lo storico volto televisivo è stato legato alla storica compagna, Federica Laviosa, per oltre dieci anni. La coppia si è poi separata intorno al 2016 enon ha mai parlato moltomadre di sua, probabilmente è una amanteriservatezza. Fatto sta che oggi lui e la sua bambina sono una cosa sola e, inoltre, si ...

