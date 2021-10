Per Magrini il green pass è fondamentale per il ritorno alla normalità (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Il certificato verde è un contributo importante per il ritorno alla normale vita sociale e per potersi muovere con maggiore sicurezza ovunque, in particolare ristoranti, cinema e teatri. Uno strumento prezioso nella pubblica amministrazione e in azienda. Noi lo utilizziamo con successo già da venerdì sui circa 600 dipendenti di Aifa", spiega in un'intervista al Corriere della Sera Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco. Poi, però, interrogato sul fatto che le mutazioni della Delta, di cui si segnalano già diversi sottotipi, ad esempio nel Regno Unito, possano preoccupare, risponde: "Che possano insorgere varianti è previsto ma i vaccini basati sulla tecnologia dell'mRna possono essere modificati in pochi mesi per poter rispondere a nuove ondate", ma nel Regno Unito "il numero di nuovi casi è molto più ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Il certificato verde è un contributo importante per ilnormale vita sociale e per potersi muovere con maggiore sicurezza ovunque, in particolare ristoranti, cinema e teatri. Uno strumento prezioso nella pubblica amministrazione e in azienda. Noi lo utilizziamo con successo già da venerdì sui circa 600 dipendenti di Aifa", spiega in un'intervista al Corriere della Sera Nicola, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco. Poi, però, interrogato sul fatto che le mutazioni della Delta, di cui si segnalano già diversi sottotipi, ad esempio nel Regno Unito, possano preoccupare, risponde: "Che possano insorgere varianti è previsto ma i vaccini basati sulla tecnologia dell'mRna possono essere modificati in pochi mesi per poter rispondere a nuove ondate", ma nel Regno Unito "il numero di nuovi casi è molto più ...

