Per la Camusso gli ultimi indecisi, vanno "convinti senza punizioni né ricatti" (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Convincere gli ultimi indecisi, senza punizioni né ricatti". E' la strategia di Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, oggi responsabile delle politiche di genere del sindacato, nei confronti delle richieste della piazza che chiede risposte ed è riluttante. Per Camusso "bisogna intervenire sulla disuguaglianza, sulla violenza, sul bisogno di contrastare le solitudini. Lo chiamerei bisogno di chiudere la lunga stagione dell'individualismo e degli egoismi. E' giusto dire che i fascisti non devono esistere nella politica di questo Paese ma c'è anche una struttura sociale a cui bisogna dare delle risposte e non può esserci una politica disinteressata a dare una risposta alla disaggregazione sociale", tant'è che "sui temi sociali il sindacato ha un suo ruolo. La sua è una lunga ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Convincere gliné". E' la strategia di Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, oggi responsabile delle politiche di genere del sindacato, nei confronti delle richieste della piazza che chiede risposte ed è riluttante. Per Camusso "bisogna intervenire sulla disuguaglianza, sulla violenza, sul bisogno di contrastare le solitudini. Lo chiamerei bisogno di chiudere la lunga stagione dell'individualismo e degli egoismi. E' giusto dire che i fascisti non devono esistere nella politica di questo Paese ma c'è anche una struttura sociale a cui bisogna dare delle risposte e non può esserci una politica disinteressata a dare una risposta alla disaggregazione sociale", tant'è che "sui temi sociali il sindacato ha un suo ruolo. La sua è una lunga ...

Advertising

AndreaLompio53 : @Pepppe862 Esattamente come la Camusso, Epifani, Cofferati e tutti gli altri 'dirigenti' minori. Arricchiti sulla… - Nicola23453287 : RT @Valenti63339244: Egnente, gli ex segretari della CGIL, ad eccezione della Signora Camusso, a fine mandato sono stati tutti traghettati… - chisena66 : RT @Valenti63339244: Egnente, gli ex segretari della CGIL, ad eccezione della Signora Camusso, a fine mandato sono stati tutti traghettati… - boia_er : RT @Valenti63339244: Egnente, gli ex segretari della CGIL, ad eccezione della Signora Camusso, a fine mandato sono stati tutti traghettati… - italiano1061975 : RT @Valenti63339244: Egnente, gli ex segretari della CGIL, ad eccezione della Signora Camusso, a fine mandato sono stati tutti traghettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Camusso gli Per la Camusso gli ultimi indecisi, vanno 'convinti senza punizioni né ricatti' AGI - 'Convincere gli ultimi indecisi, senza punizioni né ricatti'. E' la strategia ... E' la strategia di Susanna Camusso, ex ... Per Camusso 'bisogna intervenire sulla disuguaglianza, sulla violenza, ...

Grazie ai vaccini siamo pronti ad affrontare nuove varianti, spiega il direttore dell'Aifa Susanna Camusso lo dice alla Stampa: "Sarebbe stata un'assunzione ... senza il ricatto della punizione per chi non ha il Green Pass. ... "Esiste una fascia residuale di cittadini, in particolare tra gli ...

AGI - 'Convincereultimi indecisi, senza punizioni né ricatti'. E' la strategia ... E' la strategia di Susanna, ex ...'bisogna intervenire sulla disuguaglianza, sulla violenza, ...Susannalo dice alla Stampa: "Sarebbe stata un'assunzione ... senza il ricatto della punizionechi non ha il Green Pass. ... "Esiste una fascia residuale di cittadini, in particolare tra...