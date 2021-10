Per il centrodestra è l'ora della delusione e dell'autocritica. Meloni: sconfitta sì, debacle no (Di lunedì 18 ottobre 2021) La leader di FdI dice che il problema è politico, con la frattura tra governiste oppositori, e chiede un vertice la prossima settimana. Salvini insiste: oggi abbiamo più sindaci di quindici giorni fa Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) La leader di FdI dice che il problema è politico, con la frattura tra governiste oppositori, e chiede un vertice la prossima settimana. Salvini insiste: oggi abbiamo più sindaci di quindici giorni fa

Advertising

lorepregliasco : Il centrodestra ha sbagliato quasi tutto. È una vittoria importante per il centrosinistra. Ma una cosa è indicativa… - lorepregliasco : Il ballottaggio più combattuto? Trieste. Notizia pessima per il centrodestra - myrtamerlino : Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrode… - clabellocchi : RT @lorepregliasco: Il centrodestra ha sbagliato quasi tutto. È una vittoria importante per il centrosinistra. Ma una cosa è indicativa dei… - pepp_ru : RT @lorepregliasco: Il centrodestra ha sbagliato quasi tutto. È una vittoria importante per il centrosinistra. Ma una cosa è indicativa dei… -