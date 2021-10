Pensioni, Fornero su Quota 102 o 41: «Riprodurrebbero ingiustizia per nuove generazioni» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Riforma Pensioni e scadenza Quota 100 a fine del 2021. Sono temi correlati che rientrano tra i punti trattati dalla professoressa Elsa Fornero in un'ampia intervista rilasciata a La Stampa del 18 ottobre in cui sono state affrontate diverse questioni relative alle strategie economiche. Pensioni: la legge previdenziale porta il nome di Elsa Fornero L'ex ministro del Lavoro del governo Monti ha dato il nome all'attuale legge previdenziale portante. Le sue lacrime di allora in conferenza stampa, per dei cambiamenti che furono sinonimo di sacrifici da chiedere agli italiani in un periodo difficile, fanno parte della storia. Il sistema Pensionistico (inteso come legge principale) non è mai stato cambiato, benché siano state introdotte misure opzionali e sperimentali come ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Riformae scadenza100 a fine del 2021. Sono temi correlati che rientrano tra i punti trattati dalla professoressa Elsain un'ampia intervista rilasciata a La Stampa del 18 ottobre in cui sono state affrontate diverse questioni relative alle strategie economiche.: la legge previdenziale porta il nome di ElsaL'ex ministro del Lavoro del governo Monti ha dato il nome all'attuale legge previdenziale portante. Le sue lacrime di allora in conferenza stampa, per dei cambiamenti che furono sinonimo di sacrifici da chiedere agli italiani in un periodo difficile, fanno parte della storia. Il sistemastico (inteso come legge principale) non è mai stato cambiato, benché siano state introdotte misure opzionali e sperimentali come ...

Advertising

Ferdi210379 : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - RiccardoGavazza : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - MarzioMalizia : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - perfe41 : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - alegianedo : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… -