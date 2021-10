Pechino 2022 | accesa la torcia olimpica | inizia il percorso verso la Cina

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La rassegna si terrà dal 4 al 20 febbraio Nemmeno il tempo di godere per i successi di Tokyo 2020 che è già tempo di. La città cinese ospiterà i Giochi Olimpici invernali, previsti dal 4 al 20 febbraio 2020. Una rassegna che “” ufficialmente oggi con l’accessione della, senza pubblico come successo anche per Los Angeles 1984. Laè statadove tutto èto, a Olimpia, nel luogo dove nacquero i Giochi. Presmti, le autorità e il presidente del CIO, Thomas Bach. Leggi anche: Tokyo 2020, i portabandiera riconsegnano il tricolore: le loro parole Un pontelo spirito degli antichi Giochi Olimpici che un tempo riempiva l’originale Stadio di Olimpia con l’energia aspra e fiera ...

