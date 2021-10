**Pd: Letta, 'lavoreremo per tenere assieme tutti alleati ad amministrative'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il ruolo del Pd è quello del partito guida e federatore. Non ho dubbi che nei prossimi giorni e settimane lavoreremo per discutere e tenere assieme tutti quelli che sono stati nostri alleati in queste amministrative". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa al Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il ruolo del Pd è quello del partito guida e federatore. Non ho dubbi che nei prossimi giorni e settimaneper discutere equelli che sono stati nostriin queste". Così il segretario del Pd, Enrico, in conferenza stampa al Nazareno.

Advertising

Linkiesta : La missione di Draghi deve essere limitata all’emergenza? Appunto: ricandidatelo premier La presenza di un capo de… - fanpage : Il segretario del Pd si schiera con forza contro chi chiede il tampone gratuito per i non vaccinati. “Noi siamo con… - Giorgiolaporta : Certo che se il #Pd prende le distanze e resiste ai #fascisti sostenendo i candidati di #CasaPound siamo messi bene… - nuccia20 : RT @agomariagreco: Roma e Torino dimostrano che il Pd vince non solo 'senza' ma persino 'contro' i 5S. Ora a Letta la decisione finale: sca… - PazzoPerDomani : RT @VanessaEffect: Domani #Letta entrerà in parlamento come deputato, dopo la vittoria del centrosinistra alle amministrative e alla vigili… -