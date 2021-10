Payday 3 | notizie in arrivo questa settimana? Starbreeze celebra i 10 anni del franchise

(Di lunedì 18 ottobre 2021): The Heist compie 10dalla sua uscita: Overkill Software eStudios celebreranno questo evento con una serie di annunci succosi. Oltre allesul prossimo gioco3, gli sviluppatori hanno annunciato che perre l'versario deluscirà una nuova serie di documentari sul passato e sul futuro della serie. 10 Years ofsarà composto da quattro episodi, ciascuno incentrato sull'eredità e sull'impatto deldi. Nel primo episodio, gli sviluppatori racconteranno la storia dell'emergere della serie e del rapido sviluppo di Overkill Software, fallita anche prima della creazione di. Nuovi episodi della serie andranno ...

Advertising

Eurogamer_it : Notizie in arrivo per #Payday3 questa settimana? -

Ultime Notizie dalla rete : Payday notizie

Cinematographe

e I Don't Do Drugs , rispettivamente con i featuring di Thug e Grande, sono il centro del ... Altresu: doja catSplendida offerta su Eneba per Payday 2, un prezzo bassissimo per un gioco davvero divertente da solo o con amici ...