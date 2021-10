Pavone | da mercoledì 20 ottobre l’acqua frizzante del Punto Acqua Smat è a pagamento

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilcollocato in via Dietro Castello aCanavese, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, dal 20erogherà, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Mentre resta sempre gratuitanaturale a temperatura ambiente o refrigerata. Per i prelievi delsarà necessario abilitare la propria carta di, tramite il POS installato sul chiosco e che consente ilcon la propria carta bancaria/postale o prepagata: le carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard. Al primo utilizzo sarà chiesta ...