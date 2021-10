Pavia | sequestrata cooperativa di ambulanze per appalti ‘truccati’ | “I mezzi non venivano sanificati dopo il trasporto dei pazienti”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Gravi disservizi”,quasi mai sanificateildei, lavoratori sfruttati e pochiutilizzati rispetto a quanto stabilito dai contratti con conseguenze sull’efficienza dei concorsi. Per questo motivo la Guardia di finanza diha sequestrato laoperante nel settore dei trasporti sanitari, la First Aid One Italia, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano) affidataria dipubblici per il servizioin tutta Italia. L’inchiesta – diretta dal sostituto procuratore Roberto Valli e coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti – che ipotizza i reati di caporalato etruccati per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro è ...

Appalti truccati, sequestrata una cooperativa di ambulanze. Il caso è stato scoperto in Lombardia, ma la società opera anche in aree dell'Usl 1, ed in particolar modo l'Alto Tevere e l'Alto Chiascio. Durante la pandemia raramente venivano eseguite le sanificazioni. Una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari, la First Aid One Italia, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano), è stata sequestrata. In 20 giorni di lavoro con il trasporto di 92 pazienti, uno dei mezzi di soccorso monitorato è stato sanificato solo quattro volte. Le indagini, che hanno portato al sequestro della cooperativa, hanno permesso di ricostruire gravi disservizi.