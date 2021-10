Pattinaggio artistico, inizia la stagione dell’Italia. Le speranze e le flebili chance di medaglia alle Olimpiadi Invernali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora pochi giorni e la stagione dell’Italia di Pattinaggio artistico entrerà, a tutti gli effetti, nel vivo. Dal ghiaccio di Las Vegas infatti, Daniel Grassl farà il suo esordio ufficiale nel circuito ISU Grand Prix 2021-2022, partecipando alla tappa inaugurale, Skate America, in programma dal 22 al 24 ottobre. Sarà dunque il diciannovenne altoatesino a inaugurare un’annata sportiva promettente per i colori azzurri che, come sappiamo, culminerà con le attesissime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dove, con le speranze di medaglie ridotte sotto i minimi termini, il vero obiettivo sarà quello di centrare la top 10 in tutte le tre competizioni in cui l’Italia sarà presente, dunque singolo maschile, coppie e danza, tre specialità con tre situazioni molto diverse. Sì ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora pochi giorni e ladientrerà, a tutti gli effetti, nel vivo. Dal ghiaccio di Las Vegas infatti, Daniel Grassl farà il suo esordio ufficiale nel circuito ISU Grand Prix 2021-2022, partecipando alla tappa inaugurale, Skate America, in programma dal 22 al 24 ottobre. Sarà dunque il diciannovenne altoatesino a inaugurare un’annata sportiva promettente per i colori azzurri che, come sappiamo, culminerà con le attesissimedi Pechino 2022 dove, con ledi medaglie ridotte sotto i minimi termini, il vero obiettivo sarà quello di centrare la top 10 in tutte le tre competizioni in cui l’Italia sarà presente, dunque singolo maschile, coppie e danza, tre specialità con tre situazioni molto diverse. Sì ...

