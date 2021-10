Parma, Buffon: «Accettiamo i fischi, ma andiamo avanti» – FOTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Buffon: inizio in salita con il Parma per il portierone. Il post dell’ex numero uno della Juventus sui social 10 punti in 8 giornate per il Parma di Buffon, attualmente fuori anche dai playoff. L’ex Juventus ha commentato sui social il momento dei ducali: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) «andiamo avanti con umiltà. Accettiamo i fischi, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in applausi. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà», ha scritto l’ex Juventus su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021): inizio in salita con ilper il portierone. Il post dell’ex numero uno della Juventus sui social 10 punti in 8 giornate per ildi, attualmente fuori anche dai playoff. L’ex Juventus ha commentato sui social il momento dei ducali: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi(@gianluigi) «con umiltà., con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in applausi. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà», ha scritto l’ex Juventus su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

