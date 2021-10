Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: casa da favola, le foto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati spesso accusati di ostentare la loro ricchezza: i social sono stati strumento per divulgare tanti piccoli grandi dettagli delle loro vite che trasmettono un messaggio a molti chiaro e poco elegante. La casa dove vivono non è da meno: una dimora pazzesca, vediamo dove si trova e com’è suddivisa Aerei, vacanze da sogno, gioielli firmati, abbigliamento alla moda e tanto altro ancora: in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021)sono stati spesso accusati di ostentare la loro ricchezza: i social sono stati strumento per divulgare tanti piccoli grandi dettagli delle loro vite che trasmettono un messaggio a molti chiaro e poco elegante. Ladove vivono non è da meno: una dimora pazzesca, vediamo dove si trova e com’è suddivisa Aerei, vacanze da sogno, gioielli firmati, abbigliamento alla moda e tanto altro ancora: in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Cereal_Killer78 : Squid Game ma è commentato da Paolo Bonolis - iliaconlai : Evil Paolo Bonolis mio sommo spirito guida - Giuseppyy : RT @mocciosvs: squid game però doppiato da paolo bonolis MA COOSA FAAA NON CINCISCHI VAADA VADAAA - eleonoraddeo : paolo bonolis>>>>> gerry scotti - miamodio : evil paolo bonolis be like : 'CINCISCHI!' -