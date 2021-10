Pallamano | Nazionale U17 in raduno a Chieti | presente tutto il Campus Italia oltre a cinque nuovi innesti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladimaschile under 17 torna inquesta settimana e lo fa proprio nella sua casa, il Centro Tecnico Federale di, per preparare al meglio l’appuntamento della prossima estate agli Europei U18, in programma in Montenegro. Per lo stage, il direttore tecnico Riccardo Trillini e l’allenatore Pasquale Maione hanno convocato nella cittadina abruzzese ventuno giocatori, integrandoai ragazzi del, stabilmente ae impegnati nel campionato di Serie A2. Iniziando dalla porta, è stato chiamato il classe 2005 Lorenzo Rossi, militante nel Camerano, mentre da Trieste arriveranno Aleksandar Stojanovic e Federico Urbaz, con il centrale dell’Alperia Merano Samuel Gerstgrasser che ...

Advertising

Carlino_Ferrara : Manfredini e De Santis allo stage della nazionale under 19 di pallamano -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Nazionale

OA Sport

Un esordio in trasferta al cardiopalmo per la KeyJeyRagusa che, nel campionatodi Serie A2, si aggiudica la prima gara della stagione con il punteggio di 36 a 35 ai danni del Lanzara, formazione salernitana. "Nel primo tempo " ...L'HC Cassa Rurale Pontinia supera le trentine del Mezzocorona e centra la terza vittoria su altrettante partite in serie A Beretta femminile, il massimo campionatodi. La squadra del presidente Mauro Bianchi, con questo successo (31 - 29), sale a quota sei punti in classifica in attesa del recupero della partita con le campionesse d'Italia in ...La Nazionale di pallamano maschile under 17 torna in raduno questa settimana e lo fa proprio nella sua casa, il Centro Tecnico Federale di Chieti, per preparare al meglio l'appuntamento della prossima ...Un esordio in trasferta al cardiopalmo per la KeyJey Pallamano Ragusa che, nel campionato nazionale di Serie A2, si aggiudica la prima gara della stagione con il punteggio di 36 a 35 ai danni del Lanz ...