Palermo-Virtus Francavilla, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico del Palermo risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale valido per 10ª giornata del girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it Leggi su mediagol (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico delrisponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la, nel turno infrasettimanale valido per 10ª giornata del girone C di Serie C: dichiarazionisu.it

Advertising

Mediagol : Palermo-Virtus Francavilla, domani Filippi in conferenza stampa: live su - zazoomblog : Serie C-Girone C chi arbitrerà Palermo-Virtus Francavilla: la designazione - #Serie #C-Girone #arbitrerà - Mediagol : Serie C-Girone C, chi arbitrerà Palermo-Virtus Francavilla: la designazione - ILOVEPACALCIO : Palermo-Virtus Francavilla: arbitra Emmanuele - le designazioni della 10^ giornata - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo: Dall'Oglio salterà la Virtus Francavilla - Ilovepalermocalcio -