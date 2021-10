Pagelle Napoli - Torino | Spalletti conquista la sufficienza piena

Advertising

cn1926it : Caos a #Canale 8: quante polemiche sul giornalista che ha fatto le pagelle - NapoliOnly : Le Pagelle di Napoli – Torino. #NapoliTorino #SerieA #Ospina #DiLorenzo #Rrahmani #Koulibaly #MarioRui #Anguissa… - infoitsport : Le pagelle di Osimhen - A tratti Cavani, a tratti Michael Jordan. Il Napoli è Victor-dipendente - devfactory : @RafAuriemma @YouTube Mi scusi @RafAuriemma ma le pagelle sul Napoli di Tuttosport sono affidate a lei? Non capisco… - LGhiano : Napoli-Toro, pagelle a confronto: Osimhen a tratti Cavani, a tratti Michael Jordan. Il Napoli è Victor-dipendente -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

Il quotidiano Il Mattino pubblica ledi- Torino e riserva una piena sufficienza a Luciano Spalletti.- Torino si è conclusa con il punteggio di 1 - 0 e Luciano Spalletti ha guadagnato una sufficienza piena da parte ...Nelledei quotidiani , però, sono in pochi a sfondare il muro della sufficienza, più che ... soprattutto in vista del match di domenica colall'Olimpico. Per cui i tifosi hanno già ...Ogni giorno che passa il Napoli è sempre più Victor-dipendente. Si carica la squadra sulle spalle, ingaggiando un duello con Bremer che è un osso durissimo. È la ...Le pagelle e highlights di Napoli - Torino 1-0, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2021/2022: Milinkovic-Savic V. è il migliore del match ...