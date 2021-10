“Osimhen non è moscio come Lukaku”: Di Canio di nuovo contro il belga (Di lunedì 18 ottobre 2021) Osimhen sta trascinando il Napoli. Di Canio ha parlato del paragone tra l’attaccante partenopeo e Romelu Lukaku. Il Napoli ha battuto 1-0 il Torino grazie al gol siglato nella ripresa da Victor Osimhen. Gli azzurri sono primi in classifica con due punti di vantaggio sul Milan secondo. Il nigeriano ha segnato il suo quinto gol in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021)sta trascinando il Napoli. Diha parlato del paragone tra l’attaccante partenopeo e Romelu. Il Napoli ha battuto 1-0 il Torino grazie al gol siglato nella ripresa da Victor. Gli azzurri sono primi in classifica con due punti di vantaggio sul Milan secondo. Il nigeriano ha segnato il suo quinto gol in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

caterinabalivo : In vetta alla classifica a punteggio pieno! Che mito Osimhen! Grande Napoli, non fermarti mai più! @napolimagazine - partenopeo__ : Ieri il Napoli ha giocato bene e chi dice il contrario non ha visto la partita, ma ieri abbiamo vinto soprattutto g… - marcosalemi67 : RT @mike_fusco: @Annamaria1897 Non abbiamo preso gol dall' Osimhen vero, stai a vedere che ci facevamo segnare da quello pezzotto... ?? - Mikiii99000 : Dopo il gol di ieri non potevo che prenderla di Osimhen ???? - LoveSud2 : RT @serieAnews_com: ?? Finale infuocato tra #Napoli e #Torino, #Spalletti pizzica #Juric: 'Ora non vi garba più una perdita di tempo?' http… -