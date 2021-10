Orsato | il marchese del Grillo del calcio italiano

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Chissà cosa avranno provato il designatore Rocchi e i vertici dell'AIA nel vedere e sentire il loro miglior arbitro argomentare il caso da moviola della serata, negli spogliatoi con il centrocampista della Roma Cristante, citando una norma che nel regolamento non esiste e non è mai esistita. Ha dettoallo sventurato Cristante che "il vantaggio sul rigore non si dà mai" stracciando in pochi, concitati, secondi un'intera pagina delle regole del gioco e aggiungendo con sorrisetto beffardo di superiorità "adesso tu dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?". Ecco. Al di là dell'episodio incasinatissimo che ha segnato la sfida dell'Allianz Stadium e sul quale esistono due scuole di pensiero relative al presunto fallo di mano di Mkhitaryan in caduta dopo essere stato abbattuto da Sczcesny, se il tuo numero uno - in una serata storta - non è in grado ...