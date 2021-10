“Orsato ha penalizzato la Roma”, ma la decisione dell’AIA farà (di nuovo) discutere (Di lunedì 18 ottobre 2021) Daniele Orsato ancora nell’occhio del ciclone. L’AIA, però, avrebbe optato per una decisione che farà discutere ancora. Polemiche furibonde, quelle che si sono accese nelle ultime ore dopo la partita tra Juventus e Roma. Una sfida che metteva in palio punti importanti, ma che ha visto uscire vincitrice la squadra di Max Allegri, al netto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Danieleancora nell’occhio del ciclone. L’AIA, però, avrebbe optato per unacheancora. Polemiche furibonde, quelle che si sono accese nelle ultime ore dopo la partita tra Juventus e. Una sfida che metteva in palio punti importanti, ma che ha visto uscire vincitrice la squadra di Max Allegri, al netto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

