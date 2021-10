Orsato e il rigore per la Roma confermano che c’è bisogno che l’arbitro parli (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’operato di Daniele Orsato è finito di nuovo nell’occhio del ciclone, dopo la direzione sbiadita di Juventus-Roma. E dire che l’origine delle polemiche non scaturisce, o perlomeno non dovrebbe, dalla decisione tecnica assunta nel caso più scottante della partita. Il rigore concesso ai giallorossi al 41’ è oggetto di discussione. Dopo l’intervento in scivolata di Danilo su Abraham, di per sé al limite, Szczesny esce su Mkhitaryan che lo anticipa alzando il pallone. Il portiere a sua volta solleva troppo la gamba e finisce per sgambettare l’armeno, che in caduta tocca il pallone con un braccio. Questo finisce sui piedi di Abraham, che lo ribadisce in rete, ma pochi istanti prima Orsato ha già fischiato il calcio di rigore in favore della Roma. Nel frattempo, l’assistente solleva la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’operato di Danieleè finito di nuovo nell’occhio del ciclone, dopo la direzione sbiadita di Juventus-. E dire che l’origine delle polemiche non scaturisce, o perlomeno non dovrebbe, dalla decisione tecnica assunta nel caso più scottante della partita. Ilconcesso ai giallorossi al 41’ è oggetto di discussione. Dopo l’intervento in scivolata di Danilo su Abraham, di per sé al limite, Szczesny esce su Mkhitaryan che lo anticipa alzando il pallone. Il portiere a sua volta solleva troppo la gamba e finisce per sgambettare l’armeno, che in caduta tocca il pallone con un braccio. Questo finisce sui piedi di Abraham, che lo ribadisce in rete, ma pochi istanti primaha già fischiato il calcio diin favore della. Nel frattempo, l’assistente solleva la ...

