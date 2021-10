Oroscopo Paolo Fox del giorno | previsioni 20 ottobre 2021 | la classifica dei segni di oggi e domani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021)20diFox. Eccoci, siamo già a mercoledì e anche questa penultima settimana dista procedendo. Insomma, siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e cos’ha in serbo per voi il cielo? Bene, scopriamolo leriportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologoFox!Ariete, Toro e Gemelli: lediFox per20Fox Ariete: In amore possono nascere delle belle intese con persone del segno dei Gemelli e dell’Acquario. Sul lavoro invece hai dei grandi progetti in cantiere ma non fare sempre di testa tua, ascolta che il ...