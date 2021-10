Ordine degli avvocati di Taranto: il presidente lascia Rinuncia ad impugnare la sentenza sull'ineleggibilità (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine degli avvocati di Taranto: È prevista nella mattinata di oggi la sottoscrizione, da parte dell’avv. Fedele Moretti e delle altre parti del giudizio, della formale Rinuncia alla impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense che, avendo recepito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ne ha dichiarato la ineleggibilità. Questo atto mette al sicuro l’Ordine degli avvocati di Taranto da eventuali impugnazioni sulle spese processuali e dà efficacia alla sentenza. Nel lasciare il posto di consigliere e, conseguentemente la carica di presidente, l’avvocato Fedele ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’di: È prevista nella mattinata di oggi la sottoscrizione, da parte dell’avv. Fedele Moretti e delle altre parti del giudizio, della formalealla impugnazione delladel Consiglio Nazionale Forense che, avendo recepito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ne ha dichiarato la. Questo atto mette al sicuro l’dida eventuali impugnazionie spese processuali e dà efficacia alla. Nelre il posto di consigliere e, conseguentemente la carica di, l’avvocato Fedele ...

