Operazione anti 'pezzotto': denunciate 1.800 persone, sanzioni per 300mila euro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Continua la battaglia contro i decoder e pirata e gli streaming illegali. In provincia di Varese è stato denunciato un uomo che stava svolgendo una lucrosa attività di vendita di abbonamenti non ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Continua la battaglia contro i decoder e pirata e gli streaming illegali. In provincia di Varese è stato denunciato un uomo che stava svolgendo una lucrosa attività di vendita di abbonamenti non ...

Advertising

CalcioFinanza : Operazione anti-pirateria: 1.800 abbonati denunciati e multe per 300mila euro - r_corti : RT @Gazzetta_it: Operazione anti “pezzotto”: denunciate 1.800 persone, sanzioni per 300mila euro #pirateria - sportli26181512 : Operazione anti “pezzotto”: denunciate 1.800 persone, sanzioni per 300mila euro: Operazione anti “pezzotto”: denunc… - Gazzetta_it : Operazione anti “pezzotto”: denunciate 1.800 persone, sanzioni per 300mila euro #pirateria - CorriereRomagna : Ravenna, maxi operazione anti droga dei carabinieri, 100 militari impegnati - -