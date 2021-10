Opening Bell stonata per Wall Street (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana in calo per la borsa di Wall Street dopo aver archiviato l’ottava scorsa con buoni guadagni. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali e sull’andamento delle commodities che temono spingeranno al rialzo l’inflazione. Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura della borsa la Federal Reserve ha diffuso i dati della produzione industrialevisibilmente calata, disattendendo le attese degli analisti. Tra poco è atteso un aggiornamento dall’Associazione nazionale dei costruttori sull’indice NAHB, che misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones lima lo 0,58%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 4.453 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,33%); sulla stessa tendenza, poco ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana in calo per la borsa didopo aver archiviato l’ottava scorsa con buoni guadagni. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali e sull’andamento delle commodities che temono spingeranno al rialzo l’inflazione. Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura della borsa la Federal Reserve ha diffuso i dati della produzione industrialevisibilmente calata, disattendendo le attese degli analisti. Tra poco è atteso un aggiornamento dall’Associazione nazionale dei costruttori sull’indice NAHB, che misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones lima lo 0,58%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 4.453 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,33%); sulla stessa tendenza, poco ...

