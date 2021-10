Olimpiadi 2026, Milano pensa ai taxi volanti (Di lunedì 18 ottobre 2021) taxi volanti per collegare le città italiane in occasione delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. È questo l’ambizioso obiettivo della collaborazione tra Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, e Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, le infrastrutture innovative da cui i veicoli possono decollare verticalmente. Le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021)per collegare le città italiane in occasione delledie Cortina. È questo l’ambizioso obiettivo della collaborazione tra Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Male Linate, e Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, le infrastrutture innovative da cui i veicoli possono decollare verticalmente. Le L'articolo

