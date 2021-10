Olanda: al via il processo contro i killer del giornalista (Di lunedì 18 ottobre 2021) E' iniziato all'Aja il processo ai due killer del giornalista investigativo olandese Peter R de Vries, assassinato ad Amsterdam lo scorso luglio. Nella prima udienza, riporta il Guardian, è emerso che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) E' iniziato all'Aja ilai duedelinvestigativo olandese Peter R de Vries, assassinato ad Amsterdam lo scorso luglio. Nella prima udienza, riporta il Guardian, è emerso che ...

Ultime Notizie dalla rete : Olanda via Olanda: al via il processo contro i killer del giornalista Testimoni, filmati delle telecamere di sicurezza e prove scientifiche indicano loro come colpevoli del delitto che ha scioccato l'Olanda e l'Europa. Delano, un olandese, ha deciso di non parlare. ...

