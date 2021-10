Oggi si accende la fiamma olimpica (senza il pubblico) (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Per la terza volta nella storia la cerimonia di accensione della fiamma olimpica presso la rovine del Tempio di Hera nell'antica Olimpia in Grecia, si terrà senza la presenza di spettatori. Domani - ore 11,20 locali, le 10,20 in Italia - si terrà la solenne e sempre sentita cerimonia di accensione della fiamma dei Giochi olimpici invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio 2022. Come ha annunciato il Comitato olimpico ellenico, "a causa della situazione creata dalla pandemia di Covid-19, la cerimonia di accensione si terrà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari locali". In quel luogo magico, mitico per la storia del movimento olimpico internazionale, sede degli antichi Giochi greci dall'VIII secolo a.C. al IV secolo d.C, ad accendere la fiamma sarà ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Per la terza volta nella storia la cerimonia di accensione dellapresso la rovine del Tempio di Hera nell'antica Olimpia in Grecia, si terràla predi spettatori. Domani - ore 11,20 locali, le 10,20 in Italia - si terrà la solenne e sempre sentita cerimonia di accensione delladei Giochi olimpici invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio 2022. Come ha annunciato il Comitato olimpico ellenico, "a causa della situazione creata dalla pandemia di Covid-19, la cerimonia di accensione si terrà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari locali". In quel luogo magico, mitico per la storia del movimento olimpico internazionale, sede degli antichi Giochi greci dall'VIII secolo a.C. al IV secolo d.C, adre lasarà ...

