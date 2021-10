Oggi si accende la fiamma olimpica (senza il pubblico) (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Per la terza volta nella storia la cerimonia di accensione della fiamma olimpica presso la rovine del Tempio di Hera nell'antica Olimpia in Grecia, si terrà senza la presenza di spettatori. Domani - ore 11,20 locali, le 10,20 in Italia - si terrà la solenne e sempre sentita cerimonia di accensione della fiamma dei Giochi olimpici invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio 2022. Come ha annunciato il Comitato olimpico ellenico, "a causa della situazione creata dalla pandemia di Covid-19, la cerimonia di accensione si terrà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari locali". In quel luogo magico, mitico per la storia del movimento olimpico internazionale, sede degli antichi Giochi greci dall'VIII secolo a.C. al IV secolo d.C, ad accendere la fiamma sarà ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Per la terza volta nella storia la cerimonia di accensione dellapresso la rovine del Tempio di Hera nell'antica Olimpia in Grecia, si terràla predi spettatori. Domani - ore 11,20 locali, le 10,20 in Italia - si terrà la solenne e sempre sentita cerimonia di accensione delladei Giochi olimpici invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio 2022. Come ha annunciato il Comitato olimpico ellenico, "a causa della situazione creata dalla pandemia di Covid-19, la cerimonia di accensione si terrà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari locali". In quel luogo magico, mitico per la storia del movimento olimpico internazionale, sede degli antichi Giochi greci dall'VIII secolo a.C. al IV secolo d.C, adre lasarà ...

Advertising

Im_Riccardo_ : mi sento un pensionato che di prima mattina accende la tv per guardare il meteo e l’oroscopo. oggi?????????? - EnergiaOltre : #Eni ha inaugurato oggi il parco #fotovoltaico da 87,5 MWp di Athies-Samoussy, nel nord della #Francia. - GoldenSoff : Oggi in università c’era l’aria condizionata accesa in aula ma sono dei deficienti chi accende l’aria condizionata ad ottobre ma siete pazzi - zazoomblog : Oggi si accende la fiamma olimpica (senza il pubblico) - #accende #fiamma #olimpica #(senza - Riccard23075174 : @PinoVaccaro77 Fra giocavate contro la juve oggi. Bisogna accende i televisori della var -