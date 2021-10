Nuovo rinforzo per il Bologna: gioca già contro il Napoli? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Napoli affronterà il Bologna giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Brutte notizie in casa rossoblu. Michael Kingsley del Bologna che ha subito la rottura del perone. Il giocatore dovrà stare fuori almeno 4 mesi e per questo i rossoblu sono tornati sul mercato per sostituirlo. Bologna su Nicolas Viola Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il prescelto del Bologna è Nicolas Viola, ex giocatore del Benevento. Per lui in programma domani le visite mediche e poi la firma. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilaffronterà ilgiovedì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Brutte notizie in casa rossoblu. Michael Kingsley delche ha subito la rottura del perone. Iltore dovrà stare fuori almeno 4 mesi e per questo i rossoblu sono tornati sul mercato per sostituirlo.su Nicolas Viola Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il prescelto delè Nicolas Viola, extore del Benevento. Per lui in programma domani le visite mediche e poi la firma.

