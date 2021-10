Nuovo episodio di razzismo in A, la procura valuta l’apertura di un’inchiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un Nuovo episodio di razzismo in uno stadio di Serie A. L’epsiodio è accaduto nel finale della partita tra Lazio ed Inter, accesosi sul gol del momentaneo 2-1 di Felipe Anderson che ha scatenato la reazione e le proteste dei giocatori nerazzurri. In quell’occasione, le telecamere hanno pescato in maniera nitidissima un “tifoso” biancoceleste in Tribuna Tevere che rivolgeva all’interista Dumfries un chiarissimo ululato, ripetuto più volte, come a simulare il verso della scimmia. Quelle immagini sono finite oggi sul tavolo della procura federale che sta valutando l’apertura di un’inchiesta ufficiale. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Undiin uno stadio di Serie A. L’epsiodio è accaduto nel finale della partita tra Lazio ed Inter, accesosi sul gol del momentaneo 2-1 di Felipe Anderson che ha scatenato la reazione e le proteste dei giocatori nerazzurri. In quell’occasione, le telecamere hanno pescato in maniera nitidissima un “tifoso” biancoceleste in Tribuna Tevere che rivolgeva all’interista Dumfries un chiarissimo ululato, ripetuto più volte, come a simulare il verso della scimmia. Quelle immagini sono finite oggi sul tavolo dellafederale che standodiufficiale. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

