Nuovo accordo Confindustria e Intesa Sanpaolo: 150 miliardi per la crescita delle imprese (Di lunedì 18 ottobre 2021) Carlo Bonomi, presidente di Confindustria e Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, hanno firmato lunedì 18 ottobre il Nuovo accordo per la crescita delle imprese italiane. Il Nuovo percorso congiunto “Competitività, Innovazione, Sostenibilità” metterà a disposizione delle imprese italiane 150 miliardi di euro per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il PNRR. L’Intesa siglata oggi consolida e rinnova la collaborazione più che decennale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria che, grazie a un’interpretazione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Carlo Bonomi, presidente die Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di, hanno firmato lunedì 18 ottobre ilper laitaliane. Ilpercorso congiunto “Competitività, Innovazione, Sostenibilità” metterà a disposizioneitaliane 150di euro per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per lae in coerenza con il PNRR. L’siglata oggi consolida e rinnova la collaborazione più che decennale trache, grazie a un’interpretazione ...

