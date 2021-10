Nuova follia sul green pass: “Via da casa le badanti che non ce l’hanno” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Presto ci ritroveremo con un esercito di no green pass a dormire per strade. Si esagera, ovviamente. Ma dopo il caso dei carabinieri sbattuti fuori dalle camerate perché non vaccinati, ora è il turno delle badanti. Le quali, se non si adeguano al lasciapassare verde, volenti o nolenti dovranno lasciare la casa dove assistono gli anziani. Attenzione, perché la Faq del governo pubblicata oggi (ormai si legifera per domanda e risposta) è una novità assoluta in merito. Le assistenti dei nostri nonnini infatti sono sottoposte al regime del green pass così come tutti gli altri lavoratori. In sostanza, l’anziano che fa fatica a gestirsi da solo dovrebbe ogni giorno controllare il lasciapassare alla badante con tanto di app sullo smartphone (facile, no?). Se ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Presto ci ritroveremo con un esercito di noa dormire per strade. Si esagera, ovviamente. Ma dopo il caso dei carabinieri sbattuti fuori dalle camerate perché non vaccinati, ora è il turno delle. Le quali, se non si adeguano al lasciaare verde, volenti o nolenti dovranno lasciare ladove assistono gli anziani. Attenzione, perché la Faq del governo pubblicata oggi (ormai si legifera per domanda e risposta) è una novità assoluta in merito. Le assistenti dei nostri nonnini infatti sono sottoposte al regime delcosì come tutti gli altri lavoratori. In sostanza, l’anziano che fa fatica a gestirsi da solo dovrebbe ogni giorno controllare il lasciaare alla badante con tanto di app sullo smartphone (facile, no?). Se ...

