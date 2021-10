Norrie | Se mi avessero detto che avrei vinto

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella finale del torneo di tennis Masters 1000 di Indian Wells,supera Basilashvili per 3 - 6, 6 - 4, 6 - 1.

Nella finale del torneo di tennis Masters 1000 di Indian Wells,supera Basilashvili per 3 - 6, 6 - 4, 6 - 1.E' Cameron Norrie il trionfatore di Indian Wells: ha vinto il suo primo Masters 1000, diventando il numero 15 nel ranking mondiale nonché primo britannico nella classifica Atp. (ANSA) ...Per la prima volta nell’albo d’oro del Masters 1000 di Indian Wells comparirà il nome di un tennista britannico, Cameron Norrie infatti ha superato in rimonta Nikoloz Basilashvili 3-6 6-4 6-1 e giunto ...