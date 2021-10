Norrie e le scarpe rubate prima della finale | ' Io come Murray | ma senza la fede'

Advertising

Gazzetta_it : #Norrie, il titolo di #IndianWells? Senza scarpe: 'Io derubato come Murray' -

Ultime Notizie dalla rete : Norrie scarpe

La Gazzetta dello Sport

E così lesono sparite". Tra scaramanzia e abitudine,le ha cercate per qualche ora in tutto il club: "Ho cercato io, ho chiesto al mio team di cercare, ma niente... Non so cosa abbiano ...E così lesono sparite". Tra scaramanzia e abitudine,le ha cercate per qualche ora in tutto il club: "Ho cercato io, ho chiesto al mio team di cercare, ma niente... Non so cosa abbiano ...Per nulla turbato dalla disavventura relativa alle scarpe e all’anello nuziale, Andy Murray si è sbarazzato facilmente di Adrien Mannarino nel primo turno di Indian Wells. Ottimo l’esordio nel torneo ...