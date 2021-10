No Green Pass, sgombero al porto di Trieste. Scene di guerriglia, sui manifestanti lacrimogeni e idranti. Salvini e Meloni: sono pacifici (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Trieste lunedì mattina è cominciato lo sgombero dei manifestanti No Green Pass che da giorni stazionano davanti al Varco 4. La polizia è arrivata con diversi mezzi in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alunedì mattina è cominciato lodeiNoche da giorni stazionano davanti al Varco 4. La polizia è arrivata con diversi mezzi in...

