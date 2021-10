No Green pass: sgomberato varco 4 al porto di Trieste, la protesta continua. LE FOTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcuni mezzi delle forze dell’ordine in mattinata sono arrivati al presidio. I manifestanti, seduti lungo la strada, hanno intonato cori come "La gente come noi non molla mai" e “Libertà", poi sono stati spinti dagli agenti nel parcheggio in fondo alla zona presidiata. Sciopero prolungato fino al 21 ottobre Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcuni mezzi delle forze dell’ordine in mattinata sono arrivati al presidio. I manifestanti, seduti lungo la strada, hanno intonato cori come "La gente come noi non molla mai" e “Libertà", poi sono stati spinti dagli agenti nel parcheggio in fondo alla zona presidiata. Sciopero prolungato fino al 21 ottobre

