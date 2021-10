No Green Pass | scontri al porto di Trieste | tre manifestanti feriti lievi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) No, continuano i disordini aldi. Tre iin codice verde. Nonostante la richiesta di liberare l’area, scrive la questura di, in ”risposta si sono seduti a terra, bloccando l’avanzamento di uomini e mezzi. Hanno rifiutato anche la proposta fatta dalla questura di trasferirsi in un’altra piazza cittadina per aver modo di continuare in quella sede la loro protesta”. Hanno usato, quindi, degli “idranti per vincere la resistenza dei gruppi più ostinati, sdraiati a terra. A causa della forte opposizione posta in essere, diventata pressione fisica contro gli operatori di polizia, e per evitare che le tensioni e le provocazioni potessero degenerare in aperticon le forze dell’ordine, sono stati ...