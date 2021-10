No Green pass, Mattarella: «Il rischio di una deriva antiscientifica blocca il futuro. Rammaricato per le violenze» – Il video (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Sorprende e addolora che proprio adesso, non quando si temeva il crollo del paese, adesso che vediamo una ripresa incoraggiante – economicamente, socialmente, culturalmente – proprio ora esplodono fenomeni e iniziative con atti di violenza e di aggressiva contestazione. Quasi a volere ostacolare la ripresa del Paese e che invece deve esser condotta a buon fine con fatica e con impegno». Sono queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pisa. I comportamenti violenti – come l’assalto alla sede della Cgil – «creano allarme, o meglio tristezza, non molto allarme perché si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità civile della stragrande maggioranza dei nostri concittadini», dice Mattarella mentre è in corso a Trieste lo sgombero del varco 4 al porto. ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Sorprende e addolora che proprio adesso, non quando si temeva il crollo del paese, adesso che vediamo una ripresa incoraggiante – economicamente, socialmente, culturalmente – proprio ora esplodono fenomeni e iniziative con atti di violenza e di aggressiva contestazione. Quasi a volere ostacolare la ripresa del Paese e che invece deve esser condotta a buon fine con fatica e con impegno». Sono queste le parole del presidente della Repubblica Sergioall’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pisa. I comportamenti violenti – come l’assalto alla sede della Cgil – «creano allarme, o meglio tristezza, non molto allarme perché si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità civile della stragrande maggioranza dei nostri concittadini», dicementre è in corso a Trieste lo sgombero del varco 4 al porto. ...

