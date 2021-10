No green pass al porto di Trieste, polizia sgombera i manifestanti con gli idranti: il video (Di lunedì 18 ottobre 2021) È cominciato lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 del porto di Trieste, dove venerdì mattina il Coordinamento lavoratori portuali ha avviato una protesta contro l’obbligo del green pass per l’accesso al lavoro (poi presa in mano dai gruppi che si oppongono al certificato verde). Stamattina alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio. I manifestanti li attendevano dall’altro lato del Varco lungo la strada, seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli idranti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) È cominciato lo sgombero deiche stazionano davanti al Varco 4 deldi, dove venerdì mattina il Coordinamento lavoratori portuali ha avviato una protesta contro l’obbligo delper l’accesso al lavoro (poi presa in mano dai gruppi che si oppongono al certificato verde). Stamattina alcuni mezzi dellasono giunti al presidio. Ili attendevano dall’altro lato del Varco lungo la strada, seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gliL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - FedroA23 : Io sono già nella fase in cui un paio di clienti mi dicono: se arrivano i controlli, nascondo l'operaio senza green pass nel cesso. - AlexGiudetti : RT @localteamtv: Trieste, tentativo sgombero : No Green Pass, polizia in azione #nogreenpass #covid -