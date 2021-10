Nino D’Angelo, “Sono malato da tempo”. Ma presto tornerò (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nino D'Angelo è un poeta che non sa parlare, per parafrasare il suo ultimo progetto diviso tra l'autobiografia pubblicata da Baldini + Castoldi e da un album di inediti in cui il cantautore napoletano ripercorre la sua vita e i temi che gli stanno più a cuore. I due Nino D'Angelo, quello del caschetto biondo e quello portato nel gotha della Cultura italiana con Goffredo Fofi, Sono i protagonisti di questo percorso che lo ha portato dritto dritto fino a Domenica In. Il cantante, infatti, è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata del programma di Rai1, intervistato da Mara Venier a cui ha parlato di sé, dalla musica fino alla depressione che ha combattuta e che racconta anche nel libro. A Mara Venier ha detto: "Ho conosciuto la depressione, Sono stato fermo 4 anni, non avevo più voglia di fare niente. La ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021)D'Angelo è un poeta che non sa parlare, per parafrasare il suo ultimo progetto diviso tra l'autobiografia pubblicata da Baldini + Castoldi e da un album di inediti in cui il cantautore napoletano ripercorre la sua vita e i temi che gli stanno più a cuore. I dueD'Angelo, quello del caschetto biondo e quello portato nel gotha della Cultura italiana con Goffredo Fofi,i protagonisti di questo percorso che lo ha portato dritto dritto fino a Domenica In. Il cantante, infatti, è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata del programma di Rai1, intervistato da Mara Venier a cui ha parlato di sé, dalla musica fino alla depressione che ha combattuta e che racconta anche nel libro. A Mara Venier ha detto: "Ho conosciuto la depressione,stato fermo 4 anni, non avevo più voglia di fare niente. La ...

